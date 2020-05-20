Из старой заметки в местной газете стала известна еще одна версия гибели туристов на перевале Дятлова MIcrosoft создала один из мощнейших в истории суперкомпьютеров » В Харькове бюст Жукова облили красной краской В Харькове неизвестные облили красной краской бюст советского маршала Георгия Жукова. В Харькове неизвестные облили красной краской бюст советского маршала Георгия Жукова. Отмечается, что ЧП произошло рано утром во вторник. Злоумышленников заметил работник местной администрации, однако догнать их он не смог. По версии журналистов, к акции может быть причастна организация «Фрайкора», представители которой опубликовали в Сети фотографии облитого монумента. Ранее стало известно, что Министерство культуры, молодежи и спорта Украины отказалось вносить данный монумент государственный реестр недвижимых памятников.

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