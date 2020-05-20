В США на аукционе продали патент Эдисона на электрическую лампочку Когда же уже в Украине будет «внешнее управление»? » В Германии нашли скелет гигантского доисторического слона В Германии археологи из Центра эволюции человека при Университете Тюбингена в сотрудничестве с Государственным бюро по делам наследия Нижней Саксонии впервые обнаружили в городе Шенинген почти полный скелет евразийского слона вида Palaeoloxodon, погибшего на западном берегу одноименного озера примерно 300 тысяч лет назад.



Отчет об открытии появился на сайте Университета Тюбингена. Почти полный скелет слона был найден при раскопках в местном карьере. Он сотни тысяч лет лежал в отложениях, насыщенных влагой. Эта среда необычайно хорошо его сохранила.

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