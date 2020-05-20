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Ученые считают, что мужская борода — продукт эволюции

Ещё Дарвин говорил, что львиная грива — полезный результат эволюции, защищающий львиную шею от укусов соперников в борьбе за право на размножение. А вот мужскую бороду Дарвин считал атавизмом. Обидно. Но теперь американские учёные утверждают, что борода — никакой не атавизм и появилась у мужчин, как грива у львов, в результате эволюции, чтобы смягчать пропущенный от соперника (в борьбе за право на размножение) удар в челюсть. Свои догадки они подкрепили экспериментом. Бить бородатых и бритых мужчин в челюсть они не стали, воспользовавшись вместо этого прессом и овечьей шерстью (количество фолликулов на квадратный сантиметр кожи у овцы и у мужчины на нижней челюсти примерно одинаковое).

В эксперименте участвовало три вида овчины — с шерстью, бритый и эпилированный. Под шерстью лежал материал, имитирующий по своим техническим характеристикам человеческую челюсть. При ударе пресса по бритой овчине сломалось 95% образцов. По эпилированной — 100%. А по волосатой — всего 45%. Что и требовалось доказать.

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20 мая, 2020 | Category: Наука, Новости, США ﻿
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