Ученные высадятся на «Титаник», чтобы раскрыть его последнюю тайну Девушка с протезом ноги стала самой востребованной моделью нижнего белья » США выделили Украине $15,5 млн в виде гуманитарной помощи В Госдепартаменте подчеркнули, что эти средства призваны «улучшить возможности местных учреждений здравоохранения», пишет Русский Американец. Соединенныe Штаты с начала пандемии коронавируса выделили Украине $15,5 млн в виде медицинской и гуманитарной помощи. Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента. B сообщении американского внешнеполитического ведомства говорится, что эти средства призваны «улучшить возможности местных учреждений здравоохранения по оказанию помощи больным и борьбе с дальнейшим распространением COVID-19», а также смягчить социально-экономические последствия «в том числе для затронутых конфликтом жителей на востоке Украины.»

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