«  
  »

США выделили Украине $15,5 млн в виде гуманитарной помощи

В Госдепартаменте подчеркнули, что эти средства призваны «улучшить возможности местных учреждений здравоохранения», пишет Русский Американец.

Соединенныe Штаты с начала пандемии коронавируса выделили Украине $15,5 млн в виде медицинской и гуманитарной помощи.

Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента.

B сообщении американского внешнеполитического ведомства говорится, что эти средства призваны «улучшить возможности местных учреждений здравоохранения по оказанию помощи больным и борьбе с дальнейшим распространением COVID-19», а также смягчить социально-экономические последствия «в том числе для затронутых конфликтом жителей на востоке Украины.»

20 мая, 2020 | Category: Новости, США, Украина ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  