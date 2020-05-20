Российские войска понесли серьезные потери в Ливии

В Ливии, где продолжаются ожесточенные боевые действия при участии российских наемников ЧВК «Вагнер», в очередной раз была уничтожена российская военная техника «Панцирь – С1». Как известно, Кремль перебросил это вооружение в Африку для помощи своим союзникам. Есть информация, что в регионе российские наемники понесли огромнейшие потери.

В Ливии был уничтожен уже третий ЗРПК «Панцирь» российского производства, который Москва доставила Ливийской национальной армии. В этот раз военная техника была уничтожена между населенными пунктами Джуфрой и Сиртом. Также воюющие на стороне Правительства национального согласия силы «Вулкана гнева», захватили авиационную базу Ливийской национальной армии Аль-Ватия, что на западе этой страны. Штурм этой базы длился порядка месяца.

Это был основной форпост и укрепрайон в западной Ливии, который всячески защищали российские наемники ЧВК «Вагнера». По данным информагентств, силы РФ и Хафтара несут огромные потери. В результате Кремль срочно направил единственный летающий госпиталь Минобороны России в зону боевых действий. По данным источников, в рядах российских наемников тяжелые потери.