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Регина Тодоренко отдала свое звание «Женщина года» Маргарите Грачевой,которая потеряла обе руки

Телеведущая Регина Тодоренко отправила свою награду «Женщина года» Маргарите Грачевой, которой бывший муж из ревности отрубил кисти обеих рук. Об этом Грачева написала в своем Instagram.

В сети Маргарита Грачева опубликовала пост, где разместила фотографию с наградой.

«Помните, я отправляла свою книгу «Счастлива без рук» Регине Тодоренко, а сегодня пришла ответная посылка от нее», — написала Грачева.

Грачева также призвала подписчиков прекратить травлю телеведущей и воздержаться от негативных комментариев в ее адрес, отметив, что всем людям свойственно совершать ошибки.

20 мая, 2020 | Tags: , , , , | Category: Новости, Россия, Шоу-бизнес ﻿
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