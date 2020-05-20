Почему в Чикаго нельзя есть в горящем доме. И другие «веселые» законы о еде

Судебная практика регулирует массу полезных аспектов человеческих взаимоотношений. Но иногда суровость закона переходит все границы: в мире существуют несколько совершенно диких правил о еде, за нарушение которых можно легко загреметь в тюрьму.

В Австралии запрещено есть в океане.Действительно, есть перед купанием не стоит, это подтверждают врачи. Но австралийцам нет никакого дела до здоровья: закон карает каждого, кто рискнет закусить прямо во время плавания. Забавно, что первое нарушение обойдется шутнику в пару сотен долларов, а вот за второе можно уже и за решетку угодить.

Один из старых, но все еще действующих законов Чикаго ограничивает в правах тех, кто решил перекусить в горящем доме. Вот нельзя и все тут. Гори голодным!



Экономным гражданам, не желающим тратить деньги на обед в кофейнях, не стоит показываться со своим ланчбоксом на главных улицах Мехико. Это вне закона! Полицейский имеет право даже в участок нарушителя отвести.

Единственный закон ,из этого списка,в котором замечена логика существует в Германии.

Закон предписывает всем брадобреям города не употреблять лук с 7 утра до 7 вечера. То есть, в рабочий день. Пусть он и кажется несправедливым нарушением прав человека — в реальности закон полезен. Кому захочется терпеть жуткий запах в течение всей стрижки?