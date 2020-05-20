Муж Пугачевой изобразил Бэтмена

Самоизоляция в семье 43-летнего Максима Галкина и 71-летней Аллы Пугачевой проходит весело и позитивно — в этом поклонники пары уже неоднократно убеждались благодаря публикациям шоумена в инстаграме, в которых он много раз показывал, как они вместе с детьми, шестилетними Лизой и Гарри, развлекаются на карантине. А вчера Галкин поделился новым роликом, в котором он под музыку из оперетты «Принцесса цирка» в шуточной манере исполнил «гимн самоизоляции».

Видео Максим посвятил трудностям и проблемам, с которыми всем нам приходится сталкиваться, сидя дома: перееданию, лени, запрету на прогулки и отсутствию возможности встретиться с друзьями и близкими, обязательному ношению масок и прочим неудобствам и ограничениям. В ролике также снялась и Алла Пугачева: Примадонна появилась на балконе, с которого протягивала руки в перчатках своему мужу, тем самым демонстрируя обязательное социальное дистанцирование и невозможность близко подойти к возлюбленному.

Во второй части ролика Галкин примерил на себя костюм Бэтмена, в котором он стоял на фоне скульптуры супергероя. Таким образом он намекнул на версию, что коронавирус распространился вследствие употребления в пищу летучих мышей.

Коль ты захочешь, мир легко изменишь. Всего лишь нужно съесть летучую мышь,

— спел он.

Максим Галкин

Алла Пугачева

Несмотря на то что детей пары на этот раз в кадре нет, новое видео Галкина взорвало сеть. Юмор телеведущего оценили и его поклонники, и многочисленные звездные друзья, среди которых были Валерия, Кристина Орбакайте, Стас Пьеха и многие другие.

Шикарная музыка, умопомрачительный голос, необыкновенный тембр и злободневная тема. Максим, как всегда, на высоте! Браво!

— пишут ему в комментариях.