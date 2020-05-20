«  
  »

Лицо мистического незнакомца за спиной Дженнифер Лопес на фото перепугало фанатов

Поклонники заметили незнакомца за спиной голливудской актрисы и певицы Дженнифер Лопес на одном из ее снимков. На комментарии в Instagram-аккаунте знаменитости обратили внимание в Daily Mail.

Речь идет о селфи Лопес, на котором она позирует перед зеркалом в коротком топе во время домашней тренировки. На заднем плане запечатлено спортивное оборудование и панорамное окно. Слева в окне, прямо над плечом Лопес, фанаты разглядели небольшое лицо неизвестного мужчины в защитной маске.

Многие из них перепугались «мистической» детали на кадре звезды. «Боже мой… Кто или что это за твоей спиной?», «Тот неизвестный мужчина вселяет страх», «Кто-то еще видит сзади лицо человека, закрывающего рот рукой?», «Вы видите мужчину в маске за ее плечом?», «Выглядит жутко», — недоумевали подписчики.

Журналисты Daily Mail предположили, что в кадр мог попасть персональный тренер Дженнифер Лопес. Сама певица не дала никаких пояснений по поводу личности этого человека.

20 мая, 2020 | Tags: | Category: Новости, США, Шоу-бизнес ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  