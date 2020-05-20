Леся Никитюк восхитила поклонников фото в купальнике

На своей странице в Instagram украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками очередным пикантным фото. В этот раз знаменитость позировала в откровенном белом купальнике, продемонстрировав роскошную фигуру. Поклонники пришли в восторг от пикантного фото Никитюк и засыпали звезду комплиментами.

«Когда уже на море?» — говорится в описании фотографии Леси.

«Джаред Лето сдохнет, когда увидит это фото», «Все сексуальней и сексуальней», «Вот же она принцесса, ангел мой неземной. Ты не представляешь, какая же ты восхитительно-потрясающая леди-мечта, обожаю тебя, секси леди», «Красотка! Отличная фигура и красивые ноги. Ну, и лицо конечно», «Врядли кто- то заметил на твоем фоне волны», «Хороша с..чка», — писали люди в комментариях.

4 мая Леся презентовала свой клип к треку Stay At Home. Отметим, работу знаменитость исполнила вместе с группой Patsyki z Franeka.