Когда же уже в Украине будет «внешнее управление»?

Когда люди начинают нести чушь про внешнее управление США, соросят, федеральный резерв и чипы мне хочется отвести их в Национальный музей истории Украины на этаж с деньгами. И там долго тыкать носом в тысячи банкнот и монет сотен переходных периодов — НЭП, атаманов Голопупенко, карточек и талонов на талоны.

Целый мать его этаж. Немецкие деньги, бофоны, какие-то расписки времен очередной войны, купоны, на сахар книжечки и люстры времен 90-ых. Украинцы до сих пор так доверяют своим очередным фантикам, что расчеты за недвижимость ведут строго в долларе.

А у меня дома лежит доллар 1900 года. И его принимают в любой стране мира.

Этот факт, как впрочем и тот, что уже больше века самый большой флот на планете, выпустит своими линкорами и авианосцами кишки любому кто вздумает ущемить американские интересы, делает доллар основной мировой валютой.

Не юань, у которой такой же этаж времен Гоминьдана и развала страны. Не йену с их карточками на рис и топливо. Не фунт, у которого было в 1980-ых и 12% инфляции. А доллар. Абсолютно добровольно. Абсолютно рыночными рычагами. Просто репутация и способность отстоять свои интересы.

А умные страны, вроде, Польши платят деньги США, чтобы они открыли военные базы у себя в стране. Ибо это немалые бонусы к безопасности. Недавно в Ираке иранцы пытались атаковать базы США, да поломался у них Сулеймани с кучей генералов поменьше. И пошли они курочку жевать под санкции дальше. А еще США не имеет привычки отгрызать у союзников сакральный Крым, когда гарантирует им безопасность как любители лаптей и балалаек.

Поэтому единственный вопрос касаемо внешнего управления США у любого нормальнго человека должен быть — «Когда же уже?». Когда США начнет назначать прокуроров, открывать военные базы, заводить в страну нефтяные компании и корпорации? А говноеды, которые трусят про американское влияние должны показать депозит в юанях и деревянных рублях, прежде чем вещать про внешнее управление.

Кирилл Данильченко