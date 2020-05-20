Из старой заметки в местной газете стала известна еще одна версия гибели туристов на перевале Дятлова

Есть еще одна интересная версия гибели группы Дятлова. В редакцию местной газеты писал о ней свердловчанин В.Сергеев: «По слухам и рассказам охотников-манси, в районах гор Отортен и Чистоп бывают очень сильные ветры, сопровождающиеся фантастическими звуками. Летом 1966 года юго-восточнее горы Чистоп я увидел в лесу странную картину: сосны скручены по нескольку штук, вырваны с корнями и разбросаны по лесу. Сопровождавший меня пояснил, что не- давно здесь вдруг послышался странный рев, похожий на рев гигантского разъяренного быка. И тут же появились мощные воздушные вихри, которые и поскручивали между собой деревья, вырвали их из земли и опустили их обратно неподалеку. Попади в этот очаг стихии люди…» Версия вполне заслуживает внимания, так как объясняет происхождение телесных повреждений. Да, если предположить, что радиоактивное загрязнение туристы получили от Новой Земли, как и вся местность. Но вот беда, не было, судя по всему, следов буйства стихии на этом месте.

Надо сказать, что поспешное следствие и засекречивание его результатов под давлением партийных властей сыграли плохую службу во всей этой истории. Как это обычно бывает, недостаток информации был восполнен самыми различными слухами. Безусловный приоритет среди них принадлежал версии об испытаниях нового не то нейтронного, не то вакуумного, не то психического… неведомого и страшного оружия… Ну вот, например, такая история, дошедшая до нас через третьи руки (или язык?).

Как известно, военные помогали искать ребят. некий молодой лейтенант с группой солдат расположился с палаткой неподалеку от последней стоянки туристов. Однажды ночью его разбудил дневальный, и вместе они наблюдали, как к ним приближался белый светящийся шар. Чем ближе он приближался, тем сильнее охватывал их души смертельный ужас. Хотелось выскочить и бежать куда глаза глядят. Но лейтенант был честолюбив и не хотел потерять лица в глазах своих солдат… В конце концов шар потерял к ним интерес и удалился по своим делам.

Словом, недостатка в гипотезах и предположениях нет, и все это представляло обширное поле деятельности для пытливого исследователя, но ведь произошла трагедия — погибли девять молодых, полных сил мужественных людей. Атмосфера, как сообщают очевидцы, была очень напряженной. По городу ходили слухи один ужаснее другого. Родители, студенты требовали ответа — что случилось с ребятами? Шли гневные письма в прокуратуру, обком партии, в Москву, к Хруще- ву. Возмутителей спокойствия урезонивали через партийные комитеты раз- личных уровней. Говорят, что были вызовы и в КГБ. Это еще более накаляло страсти — «отмазывают», значит, не все здесь чисто. Вот почему нести гробы (некоторые из них, как мы знаем, не давали вскрыть) не разрешили по центральным улицам, и несли их на Михайловское кладбище стороной.

Было много народу, было много и милиции. Неспроста — опять же думали люди. В туристском клубе УПИ о дятловцах помнят. На перевале, где они погибли, установлена мемориальная плита. Перевал так и зовут — Дятлова. Как бы то ни было с причиной гибели ребят, несомненно одно — редкий бой с неведомой силой приняли они и проявили безмерное мужество. Они стали легендой. И тем более обидно и больно видеть на Михайловском кладбище покосившийся им памятник. Нередко неведомые мерзавцы сбивают, отламывают звездочки с памятников. Не щадят и дятловцев… Безусловно, этими заметками мы и не пытаемся претендовать на какую-то истину. Она где-то глубже, чем мы копали. В другом цель — может быть, если вся эта история имеет земную, вполне объяснимую, но секретную основу, то откликнутся те, кто имел к ней отношение. После выхода на пенсию, известно, люди значительно смелеют. Если же к военным секретам ивдельская трагедия не имеет отношения, то для науки и исследователей, несомненно, представляют интерес все вновь открывшиеся факты.