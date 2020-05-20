Индия и Бангладеш эвакуируют 2 миллиона жителей из-за циклона

Власти Индии и Бангладеша приступили к экстренной эвакуации около 2 миллионов жителей.

К побережью Индии приблизился мощный циклон Ампхан, который уже через несколько часов спровоцирует сильнейший шторм и обильные осадки. Метеорологи предупредили, что скорость ветра в эпицентре будет превышать 43 метра в секунду.

«Весьма вероятно, что циклон будет двигаться на северо-северо-восток через северо-западную часть Бенгальского залива и подойдет к Западной Бенгалии и побережью Бангладеш между Дигхой и островом Хатия», — рассказали метеорологи. Также они сообщили, что уже ближе к вечеру 20 мая мощный штормовой циклон усилится до своих пиковых значений. Порывы ветра в эпицентре могут достигать 180 километров в час.

Власти индийских штатов Одиша и Западная Бенгалия обратились к местным рыбакам с просьбой срочно эвакуироваться. Если это не представляется возможным, всем жителям прибрежных населенных пунктов рекомендовано оставаться дома и ни в коем случае не приближаться к морю.