Хелена Бонем Картер еще раз поразила своим неповторимым стилем

Сегодняшний стиль Хелены отличает большая доля иронии и — уверенности в себе.

Вот что Хелена говорит о моде: «К моде все сегодня относятся так серьезно, что из нее уходит все веселье. Все эти безжалостные правила приводят к тому, что женщины фактически не самовыражаются. Они стали овцами в стаде».

Но, безусловно, для формирования своего узнаваемого стиля требуются знания и опыт. Хелена тоже не сразу стала таким «антихристом от моды», как она сама себя называет.

Стиль Хелены очень артистичный, бесшабашный, женственный, кокетливый и немного эпатажный. Нет необходимости выяснять: со вкусом она одевается или нет. Вкус – вещь субъективная: одному нравится, другому нет. Поэтому Хелену то выбирают «самой плохоодевающейся знаменитостью», то «самой хорошоодевающейся».

«Меня часто критикуют за то, что я ношу. Это теперь мой главный

лейбл в прессе: отвратительная одежда! Они говорят:» Что она носит сейчас? Как она посмела?». Мой стиль — мой лейбл. И это мой рассказ. Вы должны бросить вызов окружающим, как только становитесь известными. Теперь я чувствую, что мне нужно сохранять репутацию. Я должна продолжать одеваться плохо, это вид моего освобождения»