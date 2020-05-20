Элизабет Херли похвасталась подтянутой фигурой и показала, как она этого добивается

Элизабет Херли ,в одном из своих купальников,показала,как занимается спортом в домашних условиях.Фигура красавицы,как всегда, выше всяких похвал.

В 90-е годы прошлого года Элизабет Херли была одной из самых востребованных и популярных голливудских актрис. Однако, родив сына в 2002 году, звезда решила посвятить себя его воспитанию. Затем Херли стала встречаться с индийским миллионером Аруном Найаром, за которого через несколько лет вышла замуж.

Уйдя из кино, Херли увлеклась фэшн-индустрией и основала марку пляжной одежды Elizabeth Hurley Beach, а также занялась благотворительностью — в частности, участвовала в кампании по повышению осведомленности о раке молочной железы. Она также является патроном фонда Элтона Джона по борьбе со СПИДом.

В актерскую профессию после этого Херли все же вернулась, но теперь в кино она снимается уже не так активно, как раньше.

Элизабет предпочитатет сама рекламировать свои купальники и регулярно публикует фото с новинками на своей странице в Интстаграм.