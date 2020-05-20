Диетологи посоветовали напитки,которые помогут сбросить вес

В летние месяцы аппетит у многих людей снижается из-за очень жаркой погоды. По статистике в жару человек может выпить в 2 раза больше жидкости за день, чем зимой. Диетологи рассказали, что если вы серьезно настроены сбросить лишний вес, то можно придерживаться специальной диеты в летние месяцы. Она предусматривает замену твердой пищи на различные питательные напитки, которые не только утоляют жажду, но и снижают аппетит.

Однако твердая пища все равно должна присутствовать в рационе хотя бы один раз в день. Из самых полезных напитков для снижения аппетита диетологи называют различные молочные коктейли. Они готовятся из нежирного молока, низкокалорийного мороженого и ягод.

Также в молочный коктейль можно добавлять имбирь и корицу, которые способствуют снижению веса. В домашних условиях можно приготовить полезный лимонад, который не будет содержать вредных ингредиентов. Тем, кто худеет, диетологи рекомендуют готовить лимонад из чистой воды, лимона, мяты и меда. Прекрасно освежает и понижает чувство голода домашний квас.

Для бодрости и активности на весь день эксперты рекомендуют готовить специальный коктейль из гранатового сока, лимона, красной смородины и черники. Утолить жажду и снизить аппетит также помогают напиток из ананаса и клубники, отвар шиповника, каркаде и чай из мяты.