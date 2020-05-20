Девушка с протезом ноги стала самой востребованной моделью нижнего белья

Англичанка потеряла ногу в аварии на американских горках, но не отказалась от своей мечты стать моделью. Девушка умудрилась превратить свою особенность — в преимущество, и фанаты в восторге от внешности смелой красотки.

В 2015 году девушка вместе со своим бойфрендом решила развлечься на американских горках «Смайлер» (Smiler) в в английском тематическом парке «Альтон Тауэрс» (Alton Towers). Их открыли в 2013 году, и тогда горки произвели фурор, ведь стали первым подобным аттракционом в стране — с 14-ю мёртвыми петлями.

Но 2 июня 2015 года в «Альтон Тауэрс» произошёл страшный инцидент: на большой высоте столкнулись две кабинки, в результате чего четыре человека получили травмы ног.

Одной из жертв происшествия была Лия. Ранения девушки оказались слишком серьёзными, и врачам пришлось ампутировать ей ногу.

Первое время Лия пыталась оправиться после происшествия и сначала забыла о том, что мечтала реализовать себя как модель, но уже в 2019 году решила не сдаваться. К тому моменту у девушки уже была бионическая нога, что дало ей уверенность в собственных силах.

Англичанка начала с того, что стала развивать свой инстаграм, и контент девушки пришёлся по душе 18 тысячам подписчиков. Тогда же Лию заметили представители модельных агентств — и предложили ей то, о чём она не могла даже мечтать — рекламировать нижнее бельё.

С того времени карьера девушки пошла вверх — она регулярно рекламирует в своём инстаграме всевозможные модели нижнего белья и, кажется, совершенно не комплексует из-за особенности своего тела.

В своём последнем посте Лия рекламировала Lounge Underwear и совершенно не скрывала на фото свою бионическую ногу.

Подписчики Лии реагируют на её посты многочисленными комплиментами, считая, что девушка выглядит превосходно.