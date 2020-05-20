Даша Астафьева поразила поклонников изысканным образом

Известная певица Дарья Астафьева, которая была первой украинской девушкой на обложке Playboy, часто радует публику красивыми фото и видео в своем Instagram. На этот раз звезда выложила яркое соблазнительное фото, на котором предстала в очень соблазнительном образе, и похвасталась своим идеальным телом.

На новом снимке красотка позирует на фото в топе телесного цвета,что создает впечатление обнаженности. Даша решила рассказать немного о косметике.

«Важный момент для каждой девушки, чтобы декоративная косметика не вредила здоровью и окружающей среде», — подписала снимок Астафьева.

Поклонникам снимок очень понравился и те засыпали его лайками, а также комментариями относительно того, что она выглядит просто невероятно, а также призвали не использовать косметику вовсе, потому что без нее ей лучше.