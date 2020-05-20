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Что появилось раньше курица или яйцо — ученые ответили

Исследователи из Великобритании сделали попытку ответить на вопрос о том, что появилось ранее – курица или яйцо.
«До того, как цыпленок появится на свет, его защищает специальный слой защитного белка. Этот белок находится непосредственно в скорлупе яйца, однако произвести яйцо со всеми его системами биологической защиты может только курица. Потому что тот самый защитный белок, без которого птенец не выживет, вырабатывается исключительно в яичниках взрослой курицы», — говорят британские ученые.

И что все это значит? Все просто — курица появилась раньше, чем яйцо, однако не первых этапах своей эволюции она не обладала способностью нести яйца. И не только курица — речь идет о птицах вообще.

«Первые птицы не обладали способностью производить яйцекладку — этот интересный биологический механизм появился в ходе эволюции птиц и наделил их весьма полезными для выживания преимуществами. В дальнейшем у нас могут появиться новые палеонтологические данные, которые расширят научные представления об эволюции пернатых. Но уже сейчас можно говорить с полной уверенностью, что условная курица была первее, чем яйцо», — добавляют авторы исследования.

Ранее сообщалось, что физики из Квинслендского университета и Института имени Луи Нееля нашли ответ на этот философский вопрос о курице и яйце, опубликовав соответствующую статью в журнале Physical Review Letters.

20 мая, 2020 | Category: Мир, Наука, Новости ﻿
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