Япония , в одностореннем порядке,обьявила Курилы своей территорией

На Курильские острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи распространяется суверенитет Японии. Об этом заявили в МИД страны. Во вторник, 19 мая, там был представлен ежегодный внешнеполитический отчет под названием «Синяя книга по дипломатии».

Токио уже не раз заявлял о своих претензиях на четыре острова Южно-Курильской гряды, но в «Синей книге — 2019» заявлений о том, что они принадлежат Японии, не было. При этом глава правительства Синдзо Абэ делал оптимистичные прогнозы, что территориальный спор с Россией скоро будет решен и стороны подпишут мирный договор.

Но договориться не удалось.В результате Токио снова перешел к политике «захвата» островов на бумаге: сначала в документах, связанных с Олимпиадой-2020, которая должна была состояться в Японии, Курильские острова «отписали» Токио, теперь вот в дипломатических отчетах.

Мирный договор РФ с Японией в новой «Синей книге» тоже упомянут. Позиция МИД Страны восходящего солнца заключается в том, что к переговорам по этому вопросу стороны могут вернуться только после официального урегулирования вопроса о принадлежности Японии четырех островов.

Москва настаивает, что Токио должен признать итоги Второй мировой войны, в том числе суверенитет РФ над Курильскими островами, а затем можно переходить к другим двусторонним вопросам. При этом ни о каком мирном договоре не может идти речи, пока на территории Японии располагаются военные базы США.