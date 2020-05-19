Япония присоединилась в осваиванию космоса военными

В составе японских военных воздушных сил создали эскадрилью космических операций. В ее составе сейчас находятся только 20 человек,но до 2023 года их будет уже сотня.

Главной задачей эскадрильи станет отслеживание и предотвращение угроз японским спутникам со стороны как недружественных стран, так и космического мусора. Подразделение будет также обеспечивать спутниковую навигацию и связь для сил самообороны Японии.

По словам министра обороны Таро Коно, эскадрилья будет сотрудничать с американским космическим командованием и японским аэрокосмическим агентством. «Важно, чтобы мы получили также и превосходство в космосе. Мы должны приспособиться к новым условиям безопасности как можно раньше», — заявил Коно во время торжественной церемонии.