В Крыму почистили канал и ожидают подачу воды

О возможных проектах поставки воды в аннексированный Крым в начале года рассказал херсонский предприниматель, экс-нардеп от партии «Блок Петра Порошенко» Сергей Хлань. По его инсайдерской информации, группа чиновников и предпринимателей готовили объединение Северо-Крымского и Каховского магистрального каналов для их последующей передачи в управление акционерного общества под названием «Воды Таврии».

И хотя у Зеленского утверждают,что воду в Крым подадут только после деокупации,возможная приватизация вызывает серьезные опасения у херсонских фермеров.

«Вы знаете, что с той стороны уже даже почистили канал? Мне доложили вот друзья, у которых есть информация, что они уже приготовились с той стороны ее принимать. Так что возможно, эти информационные вбросы, которые идут-идут-идут, а потом завтра раз – и воду подадут. Придумают, каким образом», – говорит один из них.

Учитывая рекордную засуху на юге Украины и не отвечающую за свои слова власть,опасения фермеров выглядят обоснованными.