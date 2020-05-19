В Киеве запустят общественный транспорт с 19-го мая

На территории столицы Украины Киева, начиная с завтрашнего дня, девятнадцатого мая, будут запущены три дополнительных автобусных рейса. Как известно, это будет сделано для разгрузки транспортного сообщения в городе. Об этом более подробно рассказали в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Сообщается также, что дополнительные рейсы будут двигаться по следующим маршрутам: №104 – «Бортничи до станции метро «Харьковская», №42 – «Улица Митрополита Андрея Шептицкого – улица Елизаветы Чавдар», №37 – «Станция метро «Святошин» — жилой массив Западный».

В сообщении пресс-службы КГГА говорится: «Организация указанных рейсов удовлетворит потребность в перевозках жителей отдельных микрорайонов столицы Украины, таких как Бортничи и Чайка, а также улучшит транспортное сообщение между Дарницким и Днепровским районами».

Также удалось выяснить, что проезд в транспорте будет разрешен исключительно тем гражданам, у которых будет присутствовать спецбилет, а также средства индивидуальной защиты.