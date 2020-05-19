Сильвестр Сталлоне и Дженнифер Флавлин отметили 23-летнюю годовщину свадьбы

На днях 73-летний Сильвестр Сталлоне и его 51-летняя супруга Дженнифер Флавлин отметили большой семейный праздник — 23-летнюю годовщину со дня свадьбы. В честь этого модель и бизнесвумен опубликовала в инстаграме новое селфи с мужем, поздравив его:

Счастливой годовщины! 23 года,

— подписала снимок Флавлин, также сопроводив его смайлами в виде красных сердец.

Сильвестр Сталлоне с женой Дженнифер Флавлин

В комментариях подписчики восхитились крепким браком Сильвестра и Дженнифер, а также в очередной раз отметили, что они очень друг другу подходят. С годовщиной в этот день супругов поздравили и их три дочери, 23-летняя София, 21-летняя Систин и 17-летняя Скарлетт. Все они поделились архивными снимками родителей на своих страницах в инстаграме и признались им в любви.

Напомним, что на самом деле Сильвестр и Дженнифер вместе уже гораздо дольше. Впервые они встретились в 1988 году и сразу же начали встречаться. В 1994 году актер и фотомодель расстались. В тот период Сильвестр закрутил роман с коллегой Флавлин, Дженнис Дикинсон. В 1995-м Сильвестр вернулся к Дженнифер — это произошло после того, как ДНК-тест доказал, что он не является отцом дочери Дикинисон, Саванны.

В 1996 году у Сталлоне и Флавлин родилась старшая дочь София, а через год после этого они поженились, — гражданская церемония прошла в одном из отелей Лондона. В 1998 году у них родилась дочь Систин, а в 2002-м на свет появилась младшая Скарлетт.

Сильвестр Сталлоне с женой Дженнифер Флавлин и дочерьми

Несмотря на большой опыт семейной жизни (до встречи с Дженнифер Сталлоне был дважды женат, а также имел много романов), в интервью актер утверждает, что именно рядом с Флавлин наконец почувствовал себя по-настоящему счастливым.

Я никогда не получал большего удовольствия, чем со своей второй половиной. Мне потребовалось 19 лет, чтобы понять, что она всегда права. Я понял, что у женщин есть талант — по крайней мере, он точно есть у Дженнифер, — принимать невероятно мудрые и умные решения. Я полностью ей доверяю,

— рассказывал Сталлоне о жене в одном из интервью.

Дженнифер Флавлин и Сильвестр Сталлоне (фото 2000 года)