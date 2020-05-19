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Селена Гомес показала «натуральную красоту», но поклонники засомневались

Американская певица и актриса Селена Гомес показала свою «натуральную красоту», якобы так, как она выглядит дома в самоизоляции, но поклонники засомневались в этом.

Селена Гомес (Selena Gomez) видимо настолько заскучала за время карантина, что решила открыть свой домашний бьюти-салон. У певицы теперь появилась куча свободного времени, которое она использовала для того, чтобы прокачать свои навыки не только в написании новых песен, но и в нанесении макияжа. Стоит отметить, что получилось у нее очень красиво!

Гомес выложила серию селфи в своем Instagram, рассказав забавную историю из карантинной жизни.

«У меня было острое желание нанести мейк. Мой папа заметил и спросил: ‘почему ты так выглядишь?’ Он просвистел, когда проходил мимо меня. Так что вот», — написала певица.

19 мая, 2020 | Tags: | Category: Новости, США, Шоу-бизнес ﻿
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