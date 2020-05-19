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Россия начала строительство еще одного газопровода в Китай

Как известно, один газопровод Российской Федерации, который ведет в Китай, был запущен в эксплуатацию в декабре месяце минувшего года. Сейчас же стало известно, что началась разработка еще одного газопровода.

«Газпром» начал проектно-изыскательские работы по второму газопроводу в Китай.В понедельник, восемнадцатого мая Алексей Миллер, глава «Газпрома», заявил, что проект будет иметь название «Сила Сибири — 2». Согласно словам Миллера, цель проекта – соединить газотранспортную инфраструктуру Запада и Востока Российской Федерации, а также газификация Восточной Сибири.

Миллер добавил: «Кроме того, новый газопровод в Китай сможет стать основой нового экспортного начала через Монголию в Китай. Мощность газопровода может достигать 50 миллиардов метров кубических. В это же время «голубое топливо» из Ямала будет поставляться в Европу также, как и в Азию».

19 мая, 2020 | Tags: , , , | Category: Новости, Россия, Экономика ﻿
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