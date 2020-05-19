Постаревшая Кэмерон Диаз в прямом эфире впервые пообщалась с поклонниками

Актриса рассказала о семейной жизни и материнстве на карантине.

Недавно Кэмерон Диаз и ее муж Бенджи Мэдден стали родителями. О том, как они воспитывают дочь во время карантина звезда рассказала во время онлайн-эфира с подписчиками.

«Я рано ложусь спать и рано просыпаюсь. А Бенджи — сова, позже ложится. Для родителей маленького ребенка это прекрасное сочетание. Я просыпаюсь раньше и все утро нахожусь рядом с дочерью, а потом просыпается он и сменяет меня. Это очень ценно… Бенджи укладывает ее спать. Он замечательный отец», — сказала Кэмерон.