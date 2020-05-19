Почему у Зеленского перестали говорить о коррупции

На сегодняшний день Национальный совет по вопросам антикоррупционной политики провел лишь одно заседание – в июле 2019. Сейчас ситуация выглядит просто комично – Нацсовет все еще возглавляет теперь уже безработный Руслан Рябошапка, а в ее состав входят такие же безработные бывший премьер Алексей Гончарук, экс-глава Таможенной службы Максим Нефьодов и экс-заместитель генпрокурора Виктор Чумак. И уже полной комедией выглядит членство в Нацсовете по вопросам антикоррупционной политики фигуранта Реестра коррупционеров Артема Сытника.

За первые три месяца 2020 в государственный бюджет поступило всего лишь 14 тыс. грн. от реализации имущества, плюс – средства конфискованных за совершение коррупционных и связанных с ними правонарушений.

А тем временем тема борьбы с коррупцией вообще исчезла с риторики Владимира Зеленского, что, в принципе, неудивительно. Говорить о коррупции действующей власти стало очень неудобно – поскольку сразу возникают вопросы к ней самой. Возникает вопрос – кто все же оплатил отдых президента в Омане и с какой целью он туда ездил?

Возникает вопрос о деятельности нардепа Корявченкова-Юзика и по заявлениям нардепа Анны Скороход о больших «зарплатах» нардепам «Слуг народа» в конвертах – очевидно в обход налоговой. Возникает вопрос, почему государство упорно не замечает золотого дождя, который посыпался на бизнесмена Коломойского? Возникает вопрос о трудоустройстве бывших «кварталовцев» на высокие госдолжности. И уж точно возникает вопрос о семье Ермаков, о новом Мерседесе и о том, почему президент реагирует на коррупционный скандал фразой «Мы этим не занимаемся».