Новый вид земляных улиток будет именоваться Гретой Тунберг

Ученые нашли новый вид земляных улиток, который тяжело переносит климатические трансформации, назвав его в честь Греты Тунберг.

Craspedotropis gretathunbergae обитает преимущественно в местах с минимальной температурой, пишут Актуальные новости.

«Решение назвать улиток в честь экологической активистки не обусловлено попыткой сравнить ее беспокойство по поводу глобального потепления с особенностью вида. Мы считаем, что поколение Тунберг будет ответственно за решение проблем, к которым оно фактически не имеет отношения. То же самое касается и улиток, не имеющих возможности управлять климатом в местах обитания», — рассказали специалисты.

Грета Тунберг в 2019 году претендовала на Нобелевскую премию. Также ее назвали человеком года по мнению редакции издания Time. Дональд Трамп заявил, что данное решение является «нелепым».