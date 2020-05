Во втором сезоне «Ведьмака» появится новый герой Россия начала строительство еще одного газопровода в Китай » Новый клип группы Little Big занял пятую строчку в еженедельном мировом чарте Клип российской рэйв-группы Little Big на песню «Hypnodancer» занял пятую строчку в еженедельном международном чарте (International YouTube Weekly Chart). Об этом участники группы рассказали в официальном Инстаграм коллектива. Чарт объединяет видеоклипы, ставшие самыми популярными на видеохостинге YouTube. Занять пятую строчку списка российским музыкантам позволили 33 миллиона просмотров, которые они набрали за десять дней. Лидерами списка стали недавно освободившийся из тюрьмы рэпер 6ix9ine (Даниэль Эрнандес) с композицией «Gooba» (183 млн просмотров), Ариана Гранде и Джастин Бибер с песней «Stuck with you» (более 40 млн просмотров) и исполнитель El Chombo с песней Dame Tu Cosita.

