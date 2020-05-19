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На Урале обнаружена гигантская пирамида

Фото пирамиды со спутника

На Урале обнаружена гигантская пирамида — ученые пока не могут точно определить ее происхождение, однако оно может быть и искусственным. Исследователи обнаружили на Урале гигантскую пирамиду. Она расположена на территории Народо-Итьинского кряжа в Ханты-Мансийском автономном округе

Таинственное сооружение нашли в Приполярном Урале во время изучения космических снимков местности перед вертолетной заброской туристической группы.

Как сообщает РЕН ТВ, высота обнаруженной пирамиды около 800 метров, длина каждой грани — около километра. Установлено, что каждая грань обнаруженной пирамиды четко направлена по сторонам света.

19 мая, 2020 | Category: Мир, Наука, Новости ﻿
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