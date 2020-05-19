На Урале обнаружена гигантская пирамида

На Урале обнаружена гигантская пирамида — ученые пока не могут точно определить ее происхождение, однако оно может быть и искусственным. Исследователи обнаружили на Урале гигантскую пирамиду. Она расположена на территории Народо-Итьинского кряжа в Ханты-Мансийском автономном округе

Таинственное сооружение нашли в Приполярном Урале во время изучения космических снимков местности перед вертолетной заброской туристической группы.