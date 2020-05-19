Лукашенку пригрозили из Москвы и пообещали «дать оглоблей по хребтине»

Александр Лукашенко может получить «оглоблей по хребтине», если не решится визовый вопрос с РФ на фоне почти открытой границы Республики со странами Евросоюза.Именно так выразился российский чиновник о ситуации в Белоруссии.

«Граница готовится уже два года, она уже подготовлена. Уже есть распорядительные документы правительства и ФСБ. Уже сформирован личный состав погранотрядов. Граница Белоруссии закрывается по щелчку пальцев. Там все готово», –цитата.

По мнению чиновника, власти РФ не станут предупреждать о своих действиях Белоруссию, поэтому не стоит ожидать, что из Кремля предупредят, что «сейчас мы тебе в ухо дадим».

«Они у себя все заготовят, добросовестно спланируют, а потом возьмут оглоблю – и по хребтине. Это так делается, посмотрите на крымскую операцию», – пояснил политический эксперт.

Напомним, на прошлой неделе Евросоюз упростил въезд в страны содружества для белорусов – стоимость визы снижена с €60 до €35, а заявления о выдаче визы будут рассматриваться в течение 10 дней, за исключением дополнительной проверки.