Квартирный вопрос Лидии Федосеевой-Шукшиной до сих пор не решен

Эпопея с квартирой в Новой Москве продолжается, и накануне в одной из програм появился Сергей Моцарь, на которого несколько месяцев назад супруг актрисы Бари Алибасов переписал это жилье. В студию пригласили помощника Алибасова, но тот уклончиво отвечал на вопросы ведущего, из чего стало понятно, что история с квартирой — очень мутная.

Также в студии присутствовала младшая дочь актрисы Ольга, которую Моцарь обвинил в желании прибрать к рукам единственное оставшееся жилье Федосеевой-Шукшиной. Дочь актрисы все отрицала и даже говорила, что помощник Алибасова является косвенной фигурой в этом деле. Кроме того, водитель продюсера рассказал, что якобы Алибасов отблагодарил его за то, что летом прошлого года Моцарь дал ему крупную сумму денег для лечения после отравления чистящим средством. При этом помощник наотрез отказался вернуть квартиру актрисы, несмотря на то, что эксперты осудили его поступок.

В конце программы в студии появился адвокат Сергей Жорин, который и оформлял сделку дарения квартиры. Напомним, что Федосеева-Шукшина отписала жилье на Алибасова в надежде на то, что он после ее ухода передаст эту квартиру детям ее средней дочери. Однако неожиданно для всех Моцарь заявил, что несколько дней назад ему звонила внучка Шукшиной Анна и заявила, что выкупит эту квартиру и передаст бабушке.