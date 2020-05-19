Кэрис ван Хаутен,известная по роли в «Играх престола»,решила больше не сниматься обнаженной

По словам актрисы, раньше она защищала наготу на экране, однако благодаря движению жертв сексуальных домогательств #MeToo полностью пересмотрела свою позицию. Теперь Кэрис ван Хаутен считает, что близость на экране можно показать и без обнажения, а любая наготы должна быть оправдана.

Сама актриса больше не намерена раздеваться перед камерой. «Я делала это достаточно. Хватит», — заявила она.

Ранее один из сайтов подсчитал, что в семи сезонах «Игры престолов» было показано 82 сцены с обнаженными персонажами общей продолжительностью 108 минут. При этом на экране голыми появились 36 актрис и 15 актеров.