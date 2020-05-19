Какие напитки способствуют снижению давления

Медики рассказали, что все гипертоники, помимо приема препаратов, должны контролировать давление с помощью некоторых полезных напитков. Если употреблять их на регулярной основе, самочувствие значительно улучшится. В первую очередь, нужно исключить из рациона все опасные напитки — алкоголь, сладкую газировку, кофе, крепкий черный чай и пакетированные соки.

В вашем ежедневном рационе всегда должен быть зеленый чай. Недавно ученые в ходе исследования подтвердили, что зеленый чай способствует расширению сосудов, а также обладает мочегонными свойствами. Понизить давление можно с помощью натурального яблочного сока. Яблоки являются источником пектинов, которые помогают очистить сосуды. Также фрукт богат магнием и калием, способствующими улучшению работы сердца. Свежевыжатый сок яблок необходимо пить за 30 минут до обеда или ужина. Этот напиток не рекомендуется употреблять натощак.

Однако самым эффективным напитком для снижения давления считается свекольный сок с чесноком. Его пьют в чистом виде, добавив измельченный зубчик чеснока, или же разбавляют с клюквенным соком в пропорции один к одному. Свекла помогает расширить сосуды, а регулярное употребление чеснока контролирует скачки давления.