К Земле приближается огромная комета

Огромная комета C/2019Y4 Atlas в мае максимально приблизится к Солнцу, что смогут заметить жители планеты. Причем, увидеть ее можно будет невооруженным глазом.Благодаря солнечному ветру у нее начинают образовываться хвосты — один газовый, другой пылевой.

Отмечается, что к Земле комета приблизится на максимальное расстояние в 117 миллионов километров к 24 мая.

Это небесное тело относится к долгопериодическим — его наблюдали в начале IV тысячелетия до нашей эры, в эпоху строительства египетских пирамид. На этот раз на звездном небе комета будет зеленого цвета.