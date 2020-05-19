Джонни Депп и Hollywood Vampires спели песню «Изоляция»

Джонни Депп на своей странице в Инстаграм опубликовал видео выступления своей рок-группы.

Музыкальная группа Hollywood Vampires была основана в 2015 году Джонни Деппом, Элисом Купером и Джо Перри. По их словам, главная цель коллектива — возродить атмосферу существовавшего в 1970-х питейного клуба с аналогичным названием. Первый альбом группы состоял из кавер-версий хитов того времени.

В сети появился видеоклип на сингл Джонни Деппа и Джеффа Бека «Изоляция». Музыканты исполнили кавер-версию одноименной песни Джона Леннона 1970 года.

Видеозапись сделана во время одного из сентябрьских выступлений Деппа и Бека. Отмечается, что легендарный гитарист и популярный актер уже давно работают над совместной музыкой. Они записали кавер на «Изоляцию» задолго до пандемии и не планировали выпускать его этой весной, но посчитали, что сингл нужно опубликовать именно сейчас: он неожиданно стал актуальным. По их мнению, песня может помочь людям пережить нелегкие времена.