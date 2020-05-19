Джереми Реннер обвинил экс-супругу в присвоении денег из трастового фонда их дочери

49-летний Джереми Реннер продолжает выяснять отношения в суде со своей 29-летней бывшей женой Сонни Пачеко. На этот раз звезда супергеройской саги «Мстители» обвинила экс-супругу в незаконном присвоении денег из трастового фонда их семилетней дочери Авы.

Джереми уже обратился в суд, где выдвинул в адрес Сонни обвинения в том, что она перевела со счета их дочери на свой личный счет почти 50 тысяч долларов. Утверждается, что Пачеко использовала эти деньги для оплаты гонораров своему адвокату в ходе судебных баталий, связанных с разводом.

Джереми Реннер

Сонни Пачеко подтвердила перевод, но заявила, что использовала эти средства на содержание их с Реннером общей дочери Авы, потому как все ее личные накопления пошли на оплату услуг адвоката и других специалистов во время их развода.

В письме Сонни Пачеко бизнес-менеджеру Реннера от 23 апреля 2019 года она признается в переводе средств с трастового счета несовершеннолетней дочери. Пачеко заявила, что деньги из фонда помогали ей держаться на плаву, покупать дочери подарки на Рождество и день рождения, а также все необходимое, в то время как ее сбережения были потрачены на адвоката и специалиста по опеке,

— говорится в издании People.

Сонни Пачеко

Напомним, что в октябре прошлого года Джереми Реннер уже выдвигал обвинения в адрес своей бывшей супруги. Тогда он обвинил модель и художницу в том, что она умышленно отправила эксперту, который занимается их делом об опеке над дочерью, его снимки в обнаженном виде. Актер утверждает, что снимки были сделаны им по просьбе самой Сонни в самом начале их отношений. Теперь же с помощью них, по мнению Джереми, Пачеко просто хотела его скомпрометировать.

Джереми Реннер и Сонни Пачеко стали родителями в 2013 году, а через год после этого поженились. Их брак продлился всего несколько месяцев, после чего супруги подали на развод и начали предъявлять друг другу взаимные претензии в суде.

Джереми Реннер

Сонни Пачеко