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Дмитрий Гордон провел интервью с Игорем Гиркиным

Вчера вечером активисты устроили акцию протеста у стен офиса украинского журналиста Дмитрия Гордона, который провел интервью с бывшим «главой минобороны» самопровозглашенной донецкой «республики»Игорем Гиркиным.

Собравшиеся у офиса Гордона украинцы утверждают, что такого рода действия журналиста подпадают под статью Уголовного кодекса Украины 258 часть 2. Кроме того, собравшиеся украинцы весьма сильно возмущались недавним интервью журналиста с бывшей прокурором Крыма Поклонской.

В то же время в Службе безопасности Украины отметили, что будет проведена обязательная проверка относительно скандального интервью, которое Гиркин дал Гордону. Отвечая на вопрос журналистов, представитель спецслужбы заявил: «Служба безопасности Украины изучит ситуацию вокруг интервью с Гиркиным».

Кроме того, в своем комментарии журналистам заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов отметил, что использование интервью подозреваемых и обвиняемых лиц в расследованиях «весьма распространенная практика во всем мире».

19 мая, 2020 | Tags: , , , , | Category: Новости, Политика, Украина ﻿
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