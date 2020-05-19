Дмитрий Гордон провел интервью с Игорем Гиркиным

Вчера вечером активисты устроили акцию протеста у стен офиса украинского журналиста Дмитрия Гордона, который провел интервью с бывшим «главой минобороны» самопровозглашенной донецкой «республики»Игорем Гиркиным.

Собравшиеся у офиса Гордона украинцы утверждают, что такого рода действия журналиста подпадают под статью Уголовного кодекса Украины 258 часть 2. Кроме того, собравшиеся украинцы весьма сильно возмущались недавним интервью журналиста с бывшей прокурором Крыма Поклонской.

В то же время в Службе безопасности Украины отметили, что будет проведена обязательная проверка относительно скандального интервью, которое Гиркин дал Гордону. Отвечая на вопрос журналистов, представитель спецслужбы заявил: «Служба безопасности Украины изучит ситуацию вокруг интервью с Гиркиным».

Кроме того, в своем комментарии журналистам заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов отметил, что использование интервью подозреваемых и обвиняемых лиц в расследованиях «весьма распространенная практика во всем мире».