Диетолог предупредил,что горячие супы могут наносить вред здоровью

Врач-диетолог предупредил,что горячие супы и бульоны могут представлять опасность для здоровья в том случае, если человек страдает повышенной кислотностью желудка.

Со здоровым желудком от бульона нет вреда. Но если есть желудочное заболевание, то бульон превратится в стимулятор, и от него может быть хуже. Суп потому и называют первым блюдом,что после тарелки супа выделяется желудочный сок и надо продолжать употреблять пищу,чтобы этот сок использовать. Если ограничиться одним супом-желудочного сока будет слишком много и это приносит вред,а не пользу.

Более того, каждый человек в силу индивидуальных особенностей организма должен составлять себе меню самостоятельно. Речь идет о так называемом интуитивном питании.

Доктор уточнил, что много лет назад всем вбили в голову очень плохие пищевые привычки — например, не вставать из-за стола, пока все не съешь, обязательно заедать пищу десертами и так далее.

Такое питание ошибочно не только в отношении взрослых, но и детей. Доктор не советует кормить ребенка через силу, ведь у всех детей хорошо развито интуитивное питание. Ранее медики отмечали, что первые блюда можно лишь иногда включать в меню для разнообразия.