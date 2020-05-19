Деми Роуз показала роскошные формы в белом купальнике

Деми Роуз в очередной раз продемонстрировала за что ее любят поклонники. Девушка опубликовала фото с веранды. Красотка в белом купальнике принимает воздушные ванны. Восхищению фанов нет предела.

Про Деми Роуз чаще всего вспоминают, когда речь заходит о двойниках Ким Кардашьян: аппетитная фигура, красивое личико, облегающие наряды, глубокие декольте и купальники – чем не новая Ким?

Биография Деми и её путь к успеху весьма банальны: довольно рано осознав, что внешность – её главный козырь, девушка начала активно выкладывать свои фото в социальные сети. Там у неё набралось немало поклонников, а вскоре её начали приглашать для съемок различные бренды нижнего белья и одежды.