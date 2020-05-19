100-летний еврей — герой Второй мировой стал старейшим британским миллиардером

Британско-еврейский бизнесмен и герой Второй мировой войны Тони Мюррей — первый долгожитель, появившийся в Sunday Times Rich List — списке самых богатых людей в Соединенном Королевстве.

Он родился в Париже в 1920 году, во время II Мировой войны он бежал из оккупированной Франции в Англию, где вступил в Королевские ВВС.

В составе 613-ой эскадрильи воевал в Северной Африке. Мюррей был штурманом и летал с Филиппом де Голлем, сыном французского лидера.

После войны он был награжден за храбрость, получил гражданство Великобритании и вернулся в Париж, где восстановил строительный бизнес отца, погибшего в Освециме. В Англии Мюррей занялся противопожарным оборудованием (компания London Security), открыл компанию Andrew Sykes Group по прокату кондиционеров, отопительных и насосных установок.

По последним данным, состояние Мюррея оценивается в 2,3 млрд фунтов стерлингов.

После смерти промышленника сэра Бернарда Шрейера в возрасте 95 лет, Тони Мюррей является самым пожилым членом списка богатейших людей Великобритании.