Зеленский меняет политику в отношении Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский меняет стратегию по Донбассу. Об этом сообщила депутат «Слуги народа» Марина Бардина. Нардеп отметила, что стратегия прошлых властей по разрешению конфликта на Донбассе оказалась неэффективной. Именно поэтому у президента Украины решили ее поменять.

«Он попробовал двигаться по тому пути, что был раньше, но очевидно, что стратегия, придуманная президентом Порошенко не сработала за 6 лет и не сработает и дальше», — рассказала Бардина.

Она отметила, что частью этой стратегии стало и усиление украинской делегации высокопоставленными чиновниками в Трехсторонней контактной группе или так называемом «минском формате». Бардина отметила, что команда Зеленского приняла решение двигаться по минским соглашениям.

«Это разведение войск, обмен пленными… И сейчас мы ведем переговоры по границе, что выборы будут там возможны только тогда, когда Украина будет контролировать границу», — сообщила депутат. На вопрос журналистки, почему не видно весомых результатов новой стратегии Киева, она ответила, что Украина не единственная сторона в этом конфликте. «Это продолжение политики. Президент поменялся в Украине, а не в России. Владимир Путин продолжает свою политику», — констатировала Бардина.