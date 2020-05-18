В Украине запретят поднимать цены на ряд социальных продуктов

Госпотребслужба Украины сообщает:
«Постановлением утвержден исчерпывающий перечень товаров, имеющих важную социальную значимость и товаров противоэпидемического назначения, необходимых для предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS—CoV-2, изменение цен на которые подлежит декларированию», — говорится в сообщении.
В список продуктовых товаров, имеющих социальную значимость, входят:
Крупа гречневая;
Сахар-песок;
Мука пшеничная высшего сорта;
Макаронные изделия отечественного производства (вермишель из муки пшеничной высшего сорта);
Молоко пастеризованное жирностью 2,5 процента (в пленке);
Хлеб ржано-пшеничный;
Яйца куриные категории С1;
Птица (тушка куриная);
Вода минеральная негазированная;
Масло сливочное жирностью 72,5 процентов
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