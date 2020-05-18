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В Украине запретят поднимать цены на ряд социальных продуктов

Госпотребслужба Украины сообщает:

«Постановлением утвержден исчерпывающий перечень товаров, имеющих важную социальную значимость и товаров противоэпидемического назначения, необходимых для предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARSCoV-2, изменение цен на которые подлежит декларированию», — говорится в сообщении.

В список продуктовых товаров, имеющих социальную значимость, входят:

Крупа гречневая;

Сахар-песок;

Мука пшеничная высшего сорта;

Макаронные изделия отечественного производства (вермишель из муки пшеничной высшего сорта);

Молоко пастеризованное жирностью 2,5 процента (в пленке);

Хлеб ржано-пшеничный;

Яйца куриные категории С1;

Птица (тушка куриная);

Вода минеральная негазированная;

Масло сливочное жирностью 72,5 процентов

 

18 мая, 2020 | Tags: , , , , | Category: Новости, Общество, Украина ﻿
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