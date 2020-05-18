В Израиле будут управлять страной сразу два премьер-министра В Израиле приведено к присяге правительство национального единства » В Украине запретят поднимать цены на ряд социальных продуктов Госпотребслужба Украины сообщает: «Постановлением утвержден исчерпывающий перечень товаров, имеющих важную социальную значимость и товаров противоэпидемического назначения, необходимых для предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS—CoV-2, изменение цен на которые подлежит декларированию», — говорится в сообщении. В список продуктовых товаров, имеющих социальную значимость, входят: Крупа гречневая; Сахар-песок; Мука пшеничная высшего сорта; Макаронные изделия отечественного производства (вермишель из муки пшеничной высшего сорта); Молоко пастеризованное жирностью 2,5 процента (в пленке); Хлеб ржано-пшеничный; Яйца куриные категории С1; Птица (тушка куриная); Вода минеральная негазированная; Масло сливочное жирностью 72,5 процентов

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