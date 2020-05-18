ВОЗ подтвердила,что распыление антисептика в закрытых помещениях опасно для здоровья

Эксперты ВОЗ считают, что распыление дезинфицирующих средств на большой площади в закрытом помещении, что зачастую используется в качестве меры борьбы с распространением коронавируса, на самом деле причиняет существенный вред человеку.

Применение распылителя может повредить глаза, кожу и дыхательную систему, утверждает Всемирная организация здравоохранения.

«Распыление определённых химикатов, таких как формальдегид, средства на основе хлора или соединения аммония, не рекомендуется из-за неблагоприятного влияния на здоровье», — утверждают специалисты ВОЗ.

В организации подчеркнули, что распыление дезинфицирующих средств на улицах также не рекомендуется, поскольку из-за смешивания с грязью и пылью они перестают действовать.