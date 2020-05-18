Вашингтон пригрозил Пекину пересмотром статуса Гонконга

Любое решение властей КНР, ущемляющее автономию Гонконга, может повлиять на оценку его статуса Соединенными Штатами. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, сообщает Reuters. Поводом стали действия Пекина, которые в Вашингтоне восприняли как попытку вмешаться в работу американских журналистов в Гонконге.

«Эти журналисты являются работниками свободной прессы, а не пропагандистскими кадрами, и их ценные репортажи информируют граждан Китая и весь мир», — сказал Помпео в заявлении журналистам 17 мая.

Ранее Китай заявил, что не продлит аккредитацию корреспондентов нескольких крупнейших американских СМИ, срок которой истекает к концу 2020 года. Уточняется, что речь идет минимум о 13 журналистах. Официальный Пекин ответил, что им не будет разрешено работать как в материковом Китае, так и Гонконге — автономном районе, который в 1997 году был возвращен Китаю Великобританией на условиях сохранения высокой степени самостоятельности в течение 50 лет.

В настоящее время Майк Помпео занят подготовкой отчета для Конгресса с оценкой, обладает ли Гонконг достаточной автономией от Китая, чтобы продолжать получать специальную помощь от Соединенных Штатов, напоминает агентство.

Очередное резкое заявление прозвучало на фоне стремительного обострения двусторонних отношений США и КНР, которое мировые эксперты уже склонны трактовать как начало новой «холодной войны» в рамках сложившейся биполярности между Вашингтоном и Пекином. Власти США обвиняют китайское руководство в сокрытии информации, которая помогла бы на начальной стадии пресечь вспышку коронавирусной инфекции, ставшей причиной глобальной пандемии.