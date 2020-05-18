В Израиле будут управлять страной сразу два премьер-министра

17 мая новое правительство Израиля и два его премьера — новый-старый Биньямин Нетаньяху и абсолютно новый Бени Ганц были приведены к присяге.

Уникальное для политической жизни современного мира явления стало возможно благодаря затяжному политическому кризису в Израиле, когда после серии выборов никак нельзя было сформировать правительство, а старожил израильской политики Нетаньяху никак не хотел уходить и лишаться власти, опасаясь коррупционных расследований.

В итоге спустя почти два месяца после третьих подряд выборов было принято «соломоново решение» о руководстве правительством по очереди.

Состав нового правительства в первым определял Биньямин Нетаньяху и партия «Ликуд». Когда его сменит Ганц (партия «Кахоль-Лаван»), он сможет назначить других министров.

До инаугурации прошел ряд переговоров, результатом которых и было назначение новых министров как компромисных фигур.