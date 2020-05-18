Ученые доказали,что чеснок имеет противовирусные свойства

Противовирусные свойства чеснока были научно доказаны, и вещества, входящие в этот овощ, действительно повышают иммунитет.В чесноке содержатся уникальное вещество аллицин, которое нельзя найти ни в одном другом продукте в таком количестве.

Аллицин укрепляет иммунную систему, стимулируя синтез Т‑лимфоцитов, которые необходимы для уничтожения чужеродных агентов, в том числе и вирусов. Для укрепления иммунной системы чеснок нужно употреблять всем, однако ежедневная норма зависит от индивидуальных особенностей организма, в том числе и от работы желудочно-кишечного тракта. Здоровому взрослому человеку ежедневно можно съедать пару зубчиков чеснока, и этого будет достаточно, чтобы поддерживать иммунную систему.

В то же время диетологи напоминают, что при колите и гастрите чеснок противопоказан. Ранее ученые доказали, что чеснок помогает нормализировать давление. Они рекомендовали всем гипертоникам употреблять по зубчику чеснока три раза в день каждые 8 часов. Именно столько времени длится эффект.