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У Орландо Блум рассказал о своем секрете — «особой комнате»

У Орландо Блума есть особая комната: музей Lego

Кэти Перри не приходится скучать на карантине. Беременная дива готовится к рождению малыша, записывает музыку и снимает клипы, а кроме этого еще и поближе узнает отца своего будущего ребенка.

Певица пообещала выпустить свой пятый студийный альбом к августу на радость поклонникам.

Кэти хвасталась и талантами своей дочери, которая еще не успела появиться на свет: малышка показала неприличный жест во время УЗИ. Возлюбленная Орландо Блума пошутила, что ребенок словно предупредил ее, что ей стоит готовиться к непростой жизни в роли матери.

Сам голливудский актер похоже тоже старательно готовится к роли отца, хотя у него есть сын Флинн от Миранды Керр: мальчику уже исполнилось девять лет. Орландо переоборудовал одну из комнат в особняке в своеобразный музей Lego.

Он покупает себе сложные конструкторы, над сборкой которых трудится по несколько дней, а потом горделиво расставляет свои щедевры. «Кажется, у нас проходит чемпионат Lego», — со смехом заявила Кэти в эфире недавнего шоу на радио.

Орландо стал настолько профи, что теперь задумывается даже о сборке собственной машины.

18 мая, 2020 | Tags: , | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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