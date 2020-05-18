США предложили Польше разместить современное ядерное оружие

США не исключают размещения в Польше ядерного оружия, в случае если от него откажется Германия. Об этом заявила американский посол в Варшаве Джорджетт Мосбахер, комментируя предложения немецких социал-демократов вывести с территории ФРГ американские ядерные бомбы, которые находятся на авиабазе Бюхель с середины 1950х годов.

«Если Германия хочет уменьшит свой ядерный потенциал и ослабить НАТО, тогда, возможно, Польша, которая честно выполняет свои обязательства и понимает риски, исходящие с восточного фланга НАТО, сможет забрать этот арсенал к себе», — написала МосБахер в Twitter. Эти риски исходят от России, которая «вторглась в Украину и наращивает число способных нести ядерную начинку ракет на европейской периферии, говорится в заявлении посла США в Германии Ричарда Греннела.

«Угроза миру в Европе не является анахронизмом, как многие могут пытаться заставить нас верить», — подчеркнули он. Новые возможности, которые развивают Китай и Северная Корея, а также ряд других стран, «ясно показывают, что эта угроза слишком реальна», добавил Греннел, заочно отвечая председателю фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Бундестаге Рольфу Мютцениху.

В начале мая Мютцених потребовал полного вывода ядерного арсенала США с территории ФРГ, сссылаясь на «непредсказуемость» президента США Дональда Трампа и позицию Белого дома, который, по словам депутата, дал понять, что ядерное оружие выполняет не только функцию устрашения, но «может быть использовано для ведения войны».

В Германии сейчас находится порядка 20 атомных бомб B61 — десятая часть из арсенала холодной войны, который США держали до начала 1990х.

Размещение этого арсенала является частью стратегии совместного использования ядерного оружия НАТО, отмечает Deutsche Welle: как член альянса ФРГ обязана участвовать и в его ядерной программе. Это гарантирует Берлину право голоса при планировании или проведении операций НАТО с применением ядерного оружия. В обмен Германия обязуется предоставлять самолеты, способные нести атомное оружие, и хранить ядерные боеголовки на своей территории.

Вывод ядерного арсенала с немецкой территории встретил бы одобрение почти всего населения Германии: согласно социологическому опросу, абсолютное большинство немцев (86 процентов) поддерживают запрет размещения на территории Германии американского ядерного оружия. Соцопрос на эту тему провел в 2019 году институт исследований общественного мнения Kantar по заказу Greenpeace. Тем не менее, призывы социал-демократов был встречены в штыки партнерами по правящей коалиции из ХДС/ХСС. «Наивность некоторых руководящих членов СДПГ угрожает безопасности Германии», — заявил эксперт по обороне фракции ХДС/ХСС Хеннинг Отте.

Глава МИД Германии Хайко Маас ранее говорил, что Берлин никаким «особым путем» не пойдет и не станет подрывать доверие партнеров по альянсу односторонними шагами.